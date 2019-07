Producers leggen lat hoog voor songfestival

„We willen een Eurovisie Songfestival organiseren dat Europa positief verrast, iets waar heel Nederland zich in herkent en trots op kan zijn”, aldus Bakker. „Daarmee leggen we de lat hoog, maar er is zoveel talent en creativiteit in Nederland dat we er een rotsvast vertrouwen in hebben dat het kan. De ambitie van dit team om er, samen met de nog te selecteren gaststad of regio, écht iets bijzonders van te maken is groot.”

Bakker wordt als executive producer event verantwoordelijk voor de organisatie van het songfestival. Hij was eerder enkele jaren actief als online manager en communicatiemanager voor het Eurovisiesongfestival en daarna als event supervisor zes jaar werkzaam voor de European Broadcasting Union (EBU). Ook was Bakker actief voor het Junior Eurovisiesongfestival.

Team

Inge van de Weerd is aangesteld als executive producer tv. Ze werkt sinds 1995 bij de NOS en was betrokken bij evenementen als Prinsjesdag, Tweede Kamerverkiezingen en Nationale Herdenkingen. Verder was zij betrokken bij grote nationale evenementen zoals het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en acties voor Giro555. Van 2007 tot 2009 was zij verantwoordelijk als Head of Delegation voor de Nederlandse inzendingen op het Eurovisiesongfestival.

Bakker en Van de Weerd gaan nauw samenwerken met twee deputy executive producers: Emilie Sickinghe en Jessica Stam. Sickinghe komt uit de stal van AVROTROS en is sinds 2010 hoofd van de Nederlandse delegatie. Stam werkt al vele jaren als freelancer bij NOS Evenementen.