’Prins Harry verscheurd door breuk met familie’

„Ik denk dat hij diepbedroefd is door de situatie met zijn familie”, zei Bradby over Harry’s besluit om met Meghan naar de Verenigde Staten te vertrekken. „Maar zijn ze daarbuiten ongelukkig? Nee, ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat ze eigenlijk best gelukkig zijn, maar dat ze worstelen met hun positie in het leven. Ik denk dat ze dat allemaal doen, prins William evengoed.”

Bradby interviewde Harry en Meghan in 2019 tijdens hun bezoek aan Afrika. In die gesprekken werden de groeiende spanningen binnen de koninklijke familie sinds hun huwelijk in 2018 en de geboorte van zoon Archie duidelijk. „De situatie met het gezin is duidelijk niet ideaal en het is een heel moeilijk jaar geweest voor iedereen”, zei Bradby daarover. „Ze voelen zich gekwetst en dat maakt het erg ingewikkeld.”

Harry en Meghan maakten begin vorig jaar bekend een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Inmiddels woont het koppel met Archie in het Californische Santa Barbara.