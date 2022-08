Chris Zegers: ’Ga juist wél op reis’

TV

Paul Römer zet vraagtekens bij gebruik vertrouwensgesprek in Boos

Talpa-baas Paul Römer zet vraagtekens bij het gebruik van een in het geheim opgenomen gesprek met een vertrouwenspersoon van ITV in de tweede uitzending van Boos over de misstanden bij The Voice. Dat stelde hij donderdag in het Mediaforum op NPO Radio 1.