’Prins Philip wilde geen staatsbegrafenis’

Hoewel Philip als echtgenoot van koningin Elizabeth recht heeft op een staatsbegrafenis met alles erop en eraan, zou hij er zelf geen behoefte aan hebben. De prins, die in 2017 een stap terug deed binnen het Britse koningshuis en sindsdien een teruggetrokken bestaan leefde, wil niet worden opgebaard in de hal van het Westminster-paleis. Hij zou de voorkeur geven aan St James’s Palace, waar eerder prinses Diana lag na haar dood in 1997.

De laatste keer dat een lid van het Britse koningshuis een staatsbegrafenis kreeg was precies 19 jaar geleden in 2002. Dat was toen de koningin-moeder op 101-jarige leeftijd overleed. Zeker 200.000 mensen kwamen toen afscheid nemen in de hal van Westminster.