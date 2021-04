Uitvaart prins Philip zonder publiek in St. George’s Chapel

Dat heeft het College of Arms bekendgemaakt. Die organisatie gaat normaal gesproken over de planning van staatsbegrafenissen en andere ceremoniële gelegenheden.

De uitvaart vindt plaats in St. George’s Chapel op Windsor Castle. Dit is in lijn met Philips eigen wensen. Details over de begrafenis worden op een later moment door Buckingham Palace bekendgemaakt.

De St. George’s Chapel is recent vooral bekend als de plek waar prins Harry en zijn vrouw Meghan in het huwelijk traden.