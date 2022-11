Monica Geuze wil na twee vergrotingen een borstverkleining

In de nieuwe aflevering van de podcast Geuze en Gorgels vertelt Monica maar liefst 18.000 euro uit te hebben gegeven aan de borstvergrotingen. Maar alsnog is de presentatrice niet tevreden met haar voorgevel. „Ik vind het gewoon te groot en niet bij mezelf passen”, legt ze uit. „Ik heb af en toe gewoon een jurkje aan en het is gewoon altijd ordinair, omdat er dikke kanonnen tussen zitten.”

Wanneer Kai Gorgels stelt dat ze hier zelf voor gekozen heeft, zegt ze dat het iets anders in elkaar zit. „Ik had voor de eerste keer mijn borsten laten doen en toen had ik een heel lief, klein, secuur maatje. Lieve knoppen waren dat. Een cup B.” Tijdens haar zwangerschap werden haar borsten veel groter, maar daar bleef nadat de kleine was geboren weinig van over. „De arts zei tegen mij: het lijkt wel alsof je een kiezelsteen in een sok hebt gedaan. Dat was niet goed voor mijn zelfvertrouwen.”

Het zorgde er bovendien voor dat haar implantaten niet meer goed op hun plek bleven zitten. „Als ik in bed lag en ik ging op mijn zij liggen dan draaide dat implantaat in mijn borst”, stelt ze. „Ik heb twee jaar met een bh aan geslapen omdat ik niet op mijn zij kon liggen.” Om die reden besloot ze op advies van arts wederom voor een grotere maat te gaan.

Met die maat is ze nu dus alleen niet meer blij, omdat ze het niet meer in verhouding vindt met de rest van haar lichaam. Daar kan Kaj zich overigens ook wel in vinden. „Jij bent heel petite. Ik vind kleine borsten altijd heel mooi bij kleine vrouwen.”