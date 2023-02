YouTuber Mascha Feoktistova en man staan soms open voor een derde persoon

In een vlog die Mascha onlangs online heeft gezet valt het kijkers op dat haar man Gregor aan het swipen is op een datingapp. Op haar YouTube-kanaal heeft zij eerder al eens verteld dat zij en haar man soms openstaan voor een derde persoon. Hierover krijgt zij veel reacties, maar daar heeft ze nu schoon genoeg van. „Altijd als ik ook maar iets kleins daarover zeg, komen er zoveel reacties op. Vooral ook mensen die het niet snappen”, aldus Mascha.

„Het is een thema waar we het veel over hebben. We delen zoveel van ons leven. Dat stukje, daar zijn we zo intens discreet in. Het enige dat er ooit over naar buiten is gekomen, is hetgeen dat ik zelf heb verteld. Of als er iets een keer is gebeurd in het openbaar. Wij zijn hele discrete mensen daarin”, zegt de vlogger in een recente video.

Van sommige kijkers krijgt Mascha weleens de vraag waar haar dochtertje is als zij hiermee bezig zijn. Dit begrijpt zij niet: „Dat vond ik zo raar. Je vraagt toch ook niet aan anderen van: ’Hey als jullie intiem zijn, wat doet jullie kind?’ Mensen kunnen rare dingen zeggen. Ik heb zoiets van: laat iedereen lekker hun ding doen, wat ze zelf willen.”

Mascha benoemt ook dat ze niet bang is dat hun dochtertje met dit onderwerp gepest gaat worden: „Ik denk dan: het is aan ons als volwassenen om te leren dat er verschillende vormen van liefde en relaties zijn.”