Emotioneel moment voor Ferri Somogyi

Voor Ferri was het vrij heftig om naar zijn laatste aflevering te kijken. "Vanavond m'n laatste scenes in GTST! Even slikken. Heb er de tijd van m'n leven gehad! Ga nieuwe avonturen tegemoet. Nieuwe fase!", twittert de acteur.

Ferri besloot de serie vaarwel te zeggen, omdat hij het na veertien jaar wel welletjes vond. Ferri's vertrek betekent niet dat 'Rik de Jong' nooit meer een bezoek zal brengen aan Meerdijk. "Wie weet kom ik nog eens terug", zo vertelde hij eerder.

Het is niet de eerste keer dat de acteur de soap verlaat. In 2002 liet hij zich uit het verhaal schrijven om zijn geluk te beproeven in Amerika. In 2007 kwam hij weer terug in GTST.