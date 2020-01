’Bijzondere extra herinnering dankzij programma Over mijn lijk’

Presentator Tim Hofman in gesprek met Over mijn lijk-deelneemster Fabienne en haar tweelingzus Yentl (r.). Ⓒ NPO

Tim Hofman volgt in het achtste seizoen van Over mijn lijk, dat donderdagavond van start gaat, vijf jonge mensen die door hun ziekte niet lang meer te leven hebben. Lief en leed wordt vastgelegd op camera. Een keuze van de geportretteerde, maar hoe is dat voor de omgeving? Yentl, de tweelingzus van deelneemster Fabienne Abbing: „Voor ons zijn deze beelden nu goud waard.”