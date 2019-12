Emilia Clarke verraste vader met reisje naar de Noordpool

„Dit zou de laatste kerst worden voor mijn geliefde vader. Ik weet niet of ik het ergens wel wist, en hem daarom opeens wist te verrassen met het perfecte cadeau”, schrijft de Game of Thrones-actrice over de trip in december 2015. „Maar ik zou het allemaal inruilen voor nog een moment met hem samen.” Volgens Clarke gaat Kerstmis namelijk niet om het geven van cadeautjes, maar om het samen zijn met de mensen van wie je houdt.

Emilia’s vader stierf in juli 2016 door kanker. Volgens haar hielp het spelen van haar Game of Thrones-personage Daenerys Targaryen haar met het verwerken van het verlies.