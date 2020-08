Kanye mist vriend en ’ideale running mate’ Jay-Z

„Ik mis m’n bro... Serieus”, schrijft hij bij een foto van een optreden van het duo jaren geleden.

In juli zei Kanye, die een gooi naar het Amerikaanse presidentschap doet, in een interview met Z93 Jamz dat hij in Jay-Z zijn ideale running mate ziet. Shawn Carter, zoals Jay-Z echt heet, was toen echter niet op de hoogte van deze plannen, omdat de twee al negen jaar geen contact meer hebben, zegt Kanye.