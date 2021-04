Tom Jones overweegt film over eigen leven

Na de succesvolle films over het leven van Queen (Bohemian Rhapsody) en Elton John (Rocketman), worden er de komende jaren ook biopics gemaakt over onder meer Aretha Franklin, Elvis Presley, Madonna en de Bee Gees. Het zou echter zomaar kunnen dat ook Tom Jones zich in dit rijtje zal scharen.

„Nou, er is over gesproken, ja. Maar dan zou ik alles moeten vertellen”, vertelt hij in podcast Life’s A Beach van Alan Carr. „Maar ik weet niet of ik er al klaar voor ben om alles te vertellen. Ik denk erover na.”

Hoewel Tom nog geen idee heeft van wie hem zou moeten spelen in de biopic, is hij vastberaden dat het een acteur moet zijn in plaats van een zanger die daarnaast ook acteur is. „Je hebt een acteur nodig om de rol de spelen, de muziek laat je dan door iemand anders doen. Ik zou de muziek zelf kunnen doen, of misschien kan een goede imitator het doen. Er zijn mensen die als mij klinken. Maar, het acteren is het belangrijkste onderdeel van de film.”