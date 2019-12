’Jumanji: The next level’: Nogal flauw vervolg

Wat het ook was, het amusante spektakel verraste vriend en vijand en harkte bijna een miljard dollar bijeen. Logisch dat de studiobonzen meteen een klap gaven op een vervolg.

Dat tweede deel is er nu met Jumanji: The next level waarin de hoofdrolspelers wederom het avontuurlijke computerspel Jumanji worden binnengezogen. Ze belanden in een gortdroge woestijn waar het viertal hun missie krijgt. Ze moeten achter een woest stamhoofd aan, dat met het stelen van een diamant een klimatologische ramp heeft veroorzaakt.

Afgekeken van Indiana Jones

Met de actie zit het in The next level vervolgens wel snor. Op de regiestoel zit Jake Kasdan, de zoon van Lawrence Kasdan die in 1980 het script schreef voor het Indiana Jones-avontuur Raiders of the lost ark. Kasdan Jr. heeft goed naar het werk van zijn vader gekeken, want ook zijn nieuwe film kent aardige actiescènes op loopbruggen, over hindernisbanen vol gifpijlen en zelfs in een zeppelin.

Wat dit keer tegenvalt is, de bekende’bodyswitch-formule’ die de vorige Jumanji zo leuk maakte. Mochten de hoofdrolspelers eerst nog hun eigen gamepersonage kiezen, nu komen ze in willekeurige avatars terecht. En dat levert extreem flauwe grappen op. Zo zit de stoere homeboy Fridge opeens in het strakke lijf van de sexy avonturierster Ruby Roundhouse. „Nu kan ik aan mijn eigen borsten zitten!” kraamt hij uit van de pret. Als dit uw humor is, dan is Jumanji: The next level de film voor u.

✭✭