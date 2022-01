Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog 2022 - aflevering 4 Wie is de mol: platzak én ondersteboven!

Door Koen Nederhof

Fresia Cousiño Arias gaat ondersteboven naar beneden. Ⓒ AvroTros/NPO

Het lijkt soms niet eens echt onwil, of zelfs onkunde, maar meer als iets dat nou eenmaal zo hoort te lopen. Alsof het de lotsbestemming is van deze kandidatengroep tijdens dit seizoen van Wie is de mol?, om nooit eens een lekker bedrag in de pot te spelen. Iemand doet zijn werk ontzettend goed en duidelijk is dat deze groep niet op elkaar kan bouwen. Sterker nog: ze kunnen nauwelijks inschatten hoe de ander denkt.