George en Charlotte krijgen vanaf vrijdag thuis les

Omdat steeds meer kinderen en personeel van de school thuisblijven vanwege het coronavirus, is besloten lessen op afstand te gaan geven, laat de school woensdag weten in een verklaring. Ouders wordt verzocht vanaf vrijdag hun kinderen thuis te houden en lessen online te laten volgen. „Dat zorgt ervoor dat kinderen kunnen blijven leren terwijl ze niet in staat zijn om naar school te gaan.”

De school blijft tot het eind van het semester op 26 maart wel open voor kinderen die ouders hebben met een cruciaal beroep. Volgens een ingewijde houden William en Catherine George en Charlotte gewoon thuis.