Vrouw Thomas Berge krijgt veel steun na spoedoperatie aan borst

Ze schreef op Instagram dat ze er flink van ondersteboven was toen uit een echo bleek dat een abces, een onderhuidse ontsteking, de reden was van ’een ondraaglijke pijn en meerdere antibioticakuren’. Het abces bleek diep te zitten en was zeven centimeter groot. „Wat eruit zou komen met een klein sneetje, plaatselijke verdoving en een drain werd omgegooid naar een operatie onder volledige narcose en 1 nachtje blijven ter observatie. Het werden steeds meer overnachtingen in het ziekenhuis met pijn die ik nog nooit heb gevoeld”, schreef Elianne.

Dat haar tijd in het ziekenhuis haar zwaar valt, heeft er ook mee te maken dat ze haar zoontje Saint moet missen. Het zoontje van Thomas en Elianne werd op Tweede Kerstdag geboren. „De dagen dat ik in het ziekenhuis lag zonder mijn man en mijn allerliefste zoontje naast me, hebben me gebroken maar ook kracht gegeven om heel snel weer een fitte mama te worden. Samen met de thuiszorg en goede zorg in het ziekenhuis ga ik er tegenaan.”

Naar eigen zeggen kreeg Elianne ruim 400 berichten van haar volgers, waar ze hen dankbaar voor is.