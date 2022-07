Advocaten Heard leveren stukken aan voor hoger beroep zaak-Depp

Het was al duidelijk dat Heard het er niet bij zou laten zitten. Al direct na de uitspraak, waarin duidelijk werd dat de actrice haar ex ruim 10 miljoen dollar moest betalen vanwege een opiniestuk dat ze had geschreven over huiselijk geweld. Op zijn beurt moest Depp haar zo’n 2 miljoen dollar betalen vanwege schadelijke uitspraken van zijn advocaat aan het adres van Heard.

Volgens Daily Mail hebben de advocaten de stukken ingeleverd bij de rechtbank in Fairfax County in de staat Virginia. Tegen showbizzsite TMZ lieten ze weten dat ze nog steeds vinden dat de zaak niet eerlijk is behandeld. „We geloven dat de rechtbank fouten heeft gemaakt en dat stond een rechtvaardig en eerlijke vonnis in de weg”, zegt een van hen.

Een week geleden verwierp de rechtbank in Virginia al een verzoek van het team van Heard om de uitspraak nietig te verklaren. Volgens de advocaten was er sprake van fraude omdat een van de juryleden niet de juiste geboortedatum op zijn oproepkaart had staan. Maar volgens de rechter had dit probleem eerder aangekaart moeten worden en zou er geen sprake zijn geweest van opzettelijke fraude.