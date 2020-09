Zwerfjongeren moeten het ontgelden in ’Paradise drifters’

Debuterend regisseur Mees Peijnenburg gaat met gestrekt been de eerste minuten van Paradise drifters in. Naast Yousef balanceert ook Chloe (Tamar van Waning) op het randje van de afgrond. Zij is zwanger geworden van haar loverboy en wordt naar Spanje gestuurd om dat probleem zelf op te lossen. Lorenzo (Jonas Smulders) wil intussen zijn criminele broer uit de schulden trekken, door drugs naar Marseille te smokkelen.

Geen lichtpuntjes

Beste vrienden worden deze drie jongeren niet meteen, wanneer ze elkaar onderweg toevallig tegenkomen. Hun individuele ellende duurt voort, lichtpuntjes zijn er amper. Peijnenburg toont daarbij een goed oog voor intiem realisme, met drie naturel spelende acteurs en een losse camerastijl. Maar zijn onophoudelijke rauwheid gaat helaas vervelen.

Dat komt niet alleen door de platgetreden paden die de jonge maker bewandelt (verslaving, diefstal, abortus), maar vooral omdat zijn personages zo weinig eigens meekrijgen. Deze tieners zijn niet veel meer dan de narigheid waar ze in verzeild zijn geraakt. Paradise drifters duikt metersdiep in de misère, maar blijft intussen ook aan de oppervlakkige kant.

✭✭