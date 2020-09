Urineert Kanye West op zijn Grammy award?

Kanye twittert: „Geloof me. Ik zal niet stoppen.” Volgens TMZ probeert Kanye een statement te maken, omdat hij ervan overtuigd zou zijn dat muzikanten worden benadeeld in de muziekindustrie. Dinsdag gaf hij al aan pas nieuwe muziek uit te willen brengen, wanneer hij van zijn contracten met Sony en Universal af is.

Opmerkelijk is dat hij woensdag ook documenten lijkt te delen op Twitter die betrekking hebben op royalties. Ook twittert hij een telefoonnummer, waarbij hij beweert dat dat het nummer is van de hoofdredacteur van het tijdschrift Forbes.

Het is niet de eerste keer dat Kanye losgaat op het sociale medium. Nog geen maand geleden moesten zijn vrouw Kim en zijn schoonfamilie het ontgelden. Hierna stipte Kim Kardashian aan dat haar man mentaal ziek is en kampt met een bipolaire stoornis. Daarna draaide de geruchtenmachine overuren, omdat naar verluidt het huwelijk van de twee op instorten zou staan.