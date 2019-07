Het onheil in The dead don’t die kondigt zich nadrukkelijk aan. „Dit gaat niet goed aflopen”, verzucht politieman Ronnie Peterson (Adam Driver) keer op keer hardop. Zijn chef (Bill Murray) wordt er hoorndol van in deze zombiekomedie van Jim Jarmusch.

Samen met Mindy Morrison (Chloë Sevigny) vormen zij de hele politiemacht in het Amerikaanse stadje Centerville. Een slaperig oord, tot een kanteling van de aardas door ’polar fracking’ maakt dat de doden zich niet alleen in hun graf omdraaien, maar er ook uitklimmen.

De zombies in deze film hongeren niet alleen naar vers mensenvlees, maar naar alles waar zij bij leven ook al naar hunkerden: van een sterk wifi-signaal tot koffie en goedkope wijn. Jarmusch-getrouwen uit eerdere films moeten intussen voor hun leven vrezen. Al lijkt vooral Tilda Swintons mysterieuze personage overal op voorbereid. Een nieuwe aanwinst als tieneridool Selena Gomez moet als hipster-tiener op doorreis echter ook oppassen.

The dead don’t die is een gezapige genre-oefening, die opzichtig naar zichzelf knipoogt. Intussen kraakt de film van cultfilmer Jarmusch (Down by law, Mystery train, Patterson) op een bescheiden manier wat noten over consumeer-verslaving, aantasting van de natuur en de bedreigingen die sociale media met zich meebrengen. Erg scherp of nieuw is die insteek niet. Eng wordt het evenmin.

Iggy Pop snakt als zombie naar mensenvlees en naar koffie.