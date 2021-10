Film die van Halyna Hutchins een ster moest maken werd haar fataal

Gossip

’Alec Baldwin: waarom had ik in godsnaam een geladen pistool?’

Een getuige heeft aan de Hollywoodsite Showbizz 411 verteld dat Alec Baldwins eerste reactie op het dodelijk schietincident was dat hij maar bleef vragen waarom hij een ’hot gun’ in handen had gekregen, wat meestal een pistool betekent dat geladen is met echte munitie. Dat schrijft Daily Mail.