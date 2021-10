Premium Het beste van De Telegraaf

’Rising star’ Halyna Hutchins wordt herinnerd als een groot talent

Door Nick Wijsen

Cameraregisseur Halyna Hutchins overleed donderdag op 42-jarige leeftijd. Ⓒ Getty Images

Plotseling werd cameraregisseur Halyna Hutchins donderdag uit het leven gerukt door een noodlottig ongeval op de set van de film Rust. Acteur Alec Baldwin loste per ongeluk een dodelijk schot met een wapen dat als rekwisiet werd gebruikt op de filmset. Hutchins overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De cameraregisseur wordt door collega’s en vrienden herinnerd als een ’talent’ en een ’rijzende ster’ in de wereld van de cinematografie.