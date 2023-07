Taylor Swift brengt ex het podium op

„Hij was een hele positieve kracht in mijn leven toen ik het album Speak Now maakte”, zei Swift. De zangeres bracht het album vrijdag opnieuw uit onder de naam Speak Now (Taylor’s Version). „Hij en zijn vrouw zijn twee van mijn dierbaarste vrienden geworden. En het is heel makkelijk, want we hebben allemaal dezelfde voornaam.” Lautner trouwde in november 2022 met zijn vrouw Taylor Dome.

Lautner had ook positieve woorden over voor zijn ex-vriendin. „Ik heb zoveel respect voor jou. Niet alleen als zangeres, als songwriter, als artiest, maar oprecht voor het mens dat je bent”, zei Lautner. „Je bent warm, aardig en ik voel me zo vereerd dat ik jou ken.”

Lautner is ook te zien in Swifts nieuwe videoclip bij het nummer I Can See You. Zaterdag deelde de zangeres een fragment ervan op Instagram. „Taytay is geweldig in deze clip en ook even een shoutout naar Tay Lautner (zijn vrouw), die zo geweldig is. Het sprookje van drie Taylors...”, schreef ze erbij.