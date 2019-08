Dave Roelvink stapt de boksring in

Op 26 oktober gaat zijn langgekoesterde droom in vervulling, wanneer hij het tegen een nu nog onbekende tegenstander op zal nemen in het Topsportcentrum Almere tijdens Boxing Influencers. „Ik train vijf tot zes keer in de week bij Mike’s Gym. Ik ga de ring in, dus ik wil iedereen laten zien dat ik dit serieus neem”, aldus Dave. Mike’s Gym, is de sportschool van kickbokstrainer Mike Passenier, voormalig trainer van onder andere Badr Hari en Melvin Manhoef. Tegen wie Dave het zal opnemen is nog niet bekend.

Ook Harrie Snijders, bekend van zijn beruchte deelname aan het MTV programma Ex on the Beach zal in de ring verschijnen. Eerder werd bekend dat Sidney Bout en Jaimy Dorenbosch van ’Temptation Island’ de ring in zullen stappen om het tegen elkaar op te nemen.