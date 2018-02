Veel lezers zal het niet zijn ontgaan dat ik in de problemen zit. Een korte verklaring acht ik dan ook wenselijk. Donderdag kreeg ik een mailtje van een verslaggever van Nieuwsuur. Hij meldde mij dat in het boek De wereld van Cybersecurity en Cybercrime waarvan ik co-auteur ben, een aantal passages zijn gekopieerd zonder vermelding van de bronnen. Het gaat daarbij om passages van Wikipedia, twee krantenartikelen (NRC) en een stuk van een ICT jurist. Tot mijn verbijstering heb ik geconstateerd dat de verslaggever gelijk had en ik heb dan ook onmiddellijk geregeld dat het boek uit de handel is genomen en de kopers hun aankoopbedrag terugkrijgen. Ik heb inmiddels meer dan 25 boeken geschreven en dit is mij nog nooit overkomen. Ik ken de procedures en ook de extra controle op de tekst met een speciaal software programma om te voorkomen dat stukken van anderen zonder een goede bronvermelding in boeken terecht komen. Maar dat neemt niet weg dat ik voor deze fout de volle verantwoordelijk draag. Ik kan me zelf wel voor mijn kop slaan voor deze stommiteit. Ik zou zelf ook verontwaardigd zijn als anderen mijn passages zouden overnemen zonder bronvermelding. Mijn excuses aan de auteurs die ten onrechte niet als bron zijn vermeld, zijn dan ook welgemeend. Dat mag u als lezers ook weten.