'Forse afboeking voor Imtech'

De afboeking kwam niet onverwacht, maar is wel erg groot van omvang, aldus analist Tom Muller van Theodoor Gilissen. Edwin de Jong van SNS Securities sprak van een winstwaarschuwing. ,,De afschrijving van 200 tot 230 miljoen euro is wel heel groot ten opzichte van de omzet'', zo constateerde hij.

Volgens Muller begint Imtech meer grip te krijgen op de algemene situatie. ,,Dat is het belangrijkste. Er is wat meer zicht, maar het is een lange weg. Ik ben echter blij dat de operationele resultaten buiten Duitsland verbeteren''.

Nettoschuld

De Jong wees op de beter dan voorziene nettoschuld. ,,Het lijkt er op dat ze hun werkkapitaal beter op orde hebben'', concludeerde hij. Ook Rabobank zag dat de nettoschuld ,,imposant'' is afgenomen, onder meer door een verbeterd werkkapitaal.

SNS Securities hanteert een hold-advies op Imtech, terwijl Theodoor Gilissen het advies aanbevolen hanteert en Rabo een buy-advies heeft. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 9.15 uur 2,5 procent in de plus op 2,18 euro.