Nikkei zet daling voort

Uit cijfers die de Chinese Federatie van Logistiek en Inkoop zaterdag publiceerde bleek dat de industriële productie in China in januari is afgenomen tot het laagste niveau in 6 maanden. Er waren vorige maand minder nieuwe orders en nieuwe exportorders, wat duidt op verzwakking van de vraag naar in China geproduceerde producten. De afzwakkende productie onderstreept dat de groei van de op een na grootste economie ter wereld aan het vertragen is.

Veel beurzen in Verre Oosten waren maandag nog gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De Australische beurs was wel open en ook in Zuid-Korea werd weer gehandeld na een lang weekeinde. De All Ordinaries in Sydney eindigde nagenoeg onveranderd en de Kospi in Seoul daalde 1,1 procent. De aandelenmarkten in China, Hongkong, Taiwan, Maleisië en Vietnam waren dicht.