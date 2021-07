Prosus-baas Bob van Dijk passeert Nancy McKinstry als best betaalde ceo

Jarenlang was Nancy McKinstry van informatieleverancier Wolters Kluwer met beloningen van ruim boven de €10 miljoen de ongekroonde koningin van de topinkomens, maar die rol lijkt overgenomen door Bob van Dijk.

Deze 48-jarige Nederlander is de baas van Prosus, de afgesplitste investeringspoot van het Zuid-Afrikaanse techconglomeraat Naspers, met als belangrijkste bezit een groot belang in de Chinese internetreus Tencent. Dat belang is zo veel miljarden waard dat Prosus tot de waardevolste bedrijven op de Amsterdamse beurs behoort.

Nancy McKinstry, ceo Wolters Kluwer Ⓒ ANP/HH

En dat betaalt zich uit voor Bob van Dijk, schrijft de krant. Door extra uitkeringen kwam zijn beloning de vorige keer uit op €38,6 miljoen, het afgelopen jaar was het €15 miljoen. Het totale aandelenpakket van de Nederlander dat hij in de toekomst (bij het behalen van bepaalde prestaties) kan verdienen is inmiddels €132 miljoen waard.