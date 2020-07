Nikkei nipt hoger door hoop op coronavaccin

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 22.145,96 punten. De toename van het aantal coronabesmettingen in Tokio wakkerde de vrees aan voor nieuwe lockdownmaatregelen. In de Japanse hoofdstad werden donderdag 107 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal in twee maanden.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,6 procent aan. De Kospi in Seoul steeg 0,9 procent. Het Zuid-Koreaanse biotechnologiebedrijf SK Biopharmaceuticals kende een succesvolle beursgang en maakte een koerssprong van bijna 30 procent. In Sydney kreeg de All Ordinaries er 1,4 procent bij ondanks tegenvallende Australische handelscijfers.