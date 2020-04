Omzet van Pon gegroeid, maar stelt dividend uit

Pon, het grootste fietsenbedrijf van Nederland met merken als Gazelle, meldde vrijdag een verbetering van de groepsresultaten afgezet tegenover 2018.

Het schrapte het aantal arbeidsplaatsen van 14.062 naar 12.796 in 2019, vooral vanwege wat Pon de desinvestering van niet-strategische bedrijfsonderdelen noemt.

Met bijna €7,58 miljard boekte Pon over 2019 een omzet die €59 miljoen hoger was dan een jaar eerder. Zijn bedrijfsresultaat steeg van €352 miljoen in 2018 naar €429 miljoen. De nettowinst nam toe van €155 miljoen in 2018 naar €191 miljoen.

Zijn autoverkopen leverden vorig jaar een groei van 1,5% groeien tot €4,829 miljard. In 2018 was dat nog €4,758 miljard.

Pon.Bike bereikte een omzetstijging van 11% naar €875 miljoen, komend van €787 miljoen in 2018.

Banen weg

Aan de omzetstijging droeg vooral de verkoop van elektrische auto’s en fietsen ’aanzienlijk’ bij.

Pon stelt zijn dividendbeleid uit. Het zegt zich vanwege het coronavirus te richten op het ’handhaven van een solide liquiditeitspositie’.

Het bedrijf heeft in haar verschillende clusters, zoals Automotive en Bike, voldoende voorraden om klanten te kunnen bedienen, ook als straks overheidsmaatregelen ten aanzien van beperking van mobiliteit worden opgeheven.

Janus Smalbraak, ceo van Pon Holdings: ”Het verdere verloop van 2020 is voor Pon, net als voor de meeste andere bedrijven, ongewis.” Desonanks zegt hij vertrouwen te houden vanwege de solide financiële resultaten na een serie jaren met groei.