Voormalig Unilever-topman Van der Waaij overleden

Uit de overlijdensadvertentie van zijn familie in het Financieele Dagblad blijkt dat het onverlijden van Van der Waaij op 10 juni geheel onverwacht was. De voormalig Unilever-baas heeft verschillende functies in het bedrijfsleven uitgeoefend.

Hij was nog lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en voorzitter van de raad van advies Nationaal Register die ondernemingen moet voorzien in goed gekwalificeerde commissarissen en toezichthouders. Van der Waaij is daarnaast langere tijd voorzitter geweest van lobbyclub International Chamber of Commerce (ICC ), waar hij in 2012 werd opgevolgd door de huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip.

Van der Waaij was getrouwd en had drie kinderen en vijf kleinkinderen.