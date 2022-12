Premium Het beste van De Telegraaf

Column: rouwen om het veranderen van Sinterklaas

De Sintintocht in Staphorst verliep bepaald niet vreedzaam. Ⓒ ANP/HH

Toen onze zoon drie jaar werd, en ik door de premature geboorte van onze dochter met veel genoegen mijn flitsende loopbaan tijdelijk in de koelkast zette en fulltime thuismoederde, had ik de tijd voor eindeloze kastanjepoppetjesknutselsessies en verjaarsfeestjes. Zoonlief was destijds gek op ’alles met piraten’. Zo ontstond het onzalige idee om zijn verjaarscadeautjes te verstoppen en middels een brief die aankwam per flessenpost te moeten zoeken, nadat voor elk cadeautje een vraag over piraten beantwoord moest worden.