Vraag naar vliegreizen neemt verder toe

In de maand augustus was de toename even sterk. De capaciteit ging in september met 3,3 procent omhoog en de bezettingsgraad steeg met 0,4 procentpunt tot 81,9 procent, een maandrecord.

Volgens IATA-directeur Alexandre de Juniac ligt de groei wel al voor de achtste maand op rij onder het langjarige gemiddelde. Hij verwacht niet dat daar snel verbetering in komt, gezien onder meer de economische afzwakking in belangrijke markten en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.