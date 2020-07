Vakbonden: spaar modalen bij reorganisatie KLM

KLM is technisch failliet als gevolg van de coronacrisis. Daarom worden er in totaal 4500 banen geschrapt, waarvan het merendeel verdwijnt door een vrijwillige vertrekregeling, natuurlijk verloop en het niet invullen van tijdelijke vacatures. Daarmee resteert nog 1500 man die ontslagen zullen worden. Het gaat om 500 arbeidsplaatsen bij de grond, 300 bij cabine, 300 vliegers en zo’n 400 bij KLM-dochterondernemingen en Air France-KLM-groepsfuncties. In oktober moet er een definitief plan liggen.

„Er zijn de de komende jaren nog steeds minder mensen nodig zullen zijn bij KLM. Daarnaast geldt voor de grond dat we te maken hebben met een mismatch in functionele vaardigheden”, meldt KLM vrijdagmorgen.

KLM verwacht dat was over een paar jaar herstel is naar de situatie van voor de coronacrisis. Momenteel opereert de luchtvaartmaatschappij slechts 30% van de totale capaciteit. Over het eerste halfjaar werd een operationeel verlies geleden van €768 miljoen.

Gesprek

„De cijfers zijn dramatisch, maar dat was te verwachten. De exacte invulling van het aantal gedwongen ontslagen is nog onderwerp van gesprek. Niets is in beton gegoten”, zegt voorzitter Dario Fucci van de ondernemingsraad van KLM in een reactie.

De vraag is of KLM nog een toekomst heeft als er sprake van 70 tot 50% krimp van het netwerk en een genormaliseerde situatie pas over vier jaar wordt verwacht. „Dat is moeilijk. We hopen natuurlijk dat het herstel snel zal gaan. Indien dat niet het geval is, dan zullen we opnieuw moeten kijken naar het bedrijf. Maar de directie houdt vast aan de huidige strategie, als voorwaardige luchtvaartmaatschappij die een overstapnetwerk onderhoudt op Schiphol. Met minder vliegen heb je echter wel minder personeel nodig.”

Topman Pieter Elbers wil ’sterker’ uit de crisis komen. „We willen zoveel banen behouden als verantwoord is en zo snel mogelijk de leningen kunnen terugbetalen.”

’Helse klus’

De gesprekken over de reorganisatie met vakbonden en ondernemingsraad starten vrijdag. De staat heeft als voorwaarde gesteld dat KLM toe moet naar 15% lagere beinvloedbare kosten. Fucci: „Dat is een helse klus, omdat het bedrijf krimpt. De keten zal daar aan bij moeten dragen. Het personeel kan dit niet alleen dragen. Schiphol moet steentje bijdragen, banken, lessors, moet zijn steentje bijdragen. Iedereen heeft belang bij het voorbestaan van de KLM.”

Vakbond FNV liet donderdag, nadat de reorganisatieplannen via De Telegraaf waren uitgelekt, al weten dat wat haar betreft gedwongen ontslagen uit den boze zijn. Birte Nelen, bestuurder bij FNV-Cabine: „Nu we de aantallen gezien hebben, denken we dat de boventalligheid van personeel zeker oplosbaar is via andere wegen dan gedwongen ontslag. We denken aan manieren als herplaatsing van werknemers binnen in het bedrijf, detachering, vrijwillig deeltijd werken, onbetaald verlof en omscholing.”

CNV onderschrijft de urgentie van de reorganisatie, maar stelt dat „KLM accenten legt die niet stroken met ons idee van rechtvaardigheid”. Bestuurder Michiel Wallaard: „Als CNV Vakmensen hechten wij eraan dat KLM de kaasschaaf zorgvuldig hanteert waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als je rücksichtlos te werk gaat – ook bij eenverdienende parttimers of bij partners die beiden voor KLM werken – dan komen mensen dus in de knel. Al helemaal omdat ze vaak in een dure omgeving wonen, vlakbij Schiphol.”