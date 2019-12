Value8 koopt eigen aandelen in

Value8 zei verder 2,8 miljoen euro te hebben gestoken in Nederlandse ketens van bouwmarkten. Welke ketens dit zijn meldde Value8 niet. Verder investeerde Value8 in Mecelec, een composietbedrijf voor onder andere de elektrotechnische markt en de transportsector. Value8 betaalde 1,4 miljoen euro voor een belang van 9,6 procent.

Ook wil Value8 zijn belang in BK Group uitbreiden van 67,5 procent naar 100 procent. Daarover is al overeenstemming bereikt met de voormalig managers, maar de transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).