Column: Beleggingspandje kopen van je spaarcenten? Niet doen!

Nu de spaarrente richting negatief gaat, lijkt het spaargeld in de handen te branden van veel Nederlanders. Ze worden onrustig. „We moeten iets met ons geld.” Ze horen wat succesverhalen over het kopen van een appartement, om dat vervolgens voor een flinke smak geld te verhuren. En besluiten in te stappen. Vaak moeten ze er zelfs voor bijlenen.

Risico

Ze hebben geen idee welk risico ze daarmee lopen. Het ontvangen van de eerste maand huur is reden voor een feestje. Maar wat als de huurder er straks uit gaat en je niet meteen een nieuwe vindt? Of dat de woning uitgewoond is, groot onderhoud nodig is en de VvE pot leeg is. Een goede maand geen huurinkomsten is al bijna 10% op je rendement verliezen. Wat als de overheid straks zegt dat we allemaal van het gas af moeten? Dan moet je zoveel kosten maken dat je helemaal niets verdient dat jaar.

De woningmarkt is een vrij solide investering. Er moet ook in slechte tijden ergens gewoond worden. Maar we moeten niet vergeten dat tien jaar geleden niemand die pandjes aan de Amsterdamse gracht wilde hebben. Terwijl ze nu alleen nog betaalbaar zijn voor miljonairs. Had je in 2010 zo’n pand gekocht, dan reken je je nu rijk.

Maar het werkt ook andersom. Na een piek kan zeker een dal komen. In Amsterdam betaal je nu zo’n 10.000 euro per vierkante meter. Het kan best dat dat terugloopt naar 6000 euro. Hoe zit je er dan bij? Slaap je dan ’s nachts nog rustig?

Niet op één paard wedden

Het is allemaal niet zo’n probleem als je je geld gespreid hebt ingelegd. Meerdere panden, een beetje woningen, een beetje winkels en wat geld in bedrijvenpanden steken. Daarnaast nog wat geld op de beurs en in je ouderwetse spaarpot. Maar dat is (vaak) niet haalbaar voor de kleine investeerder. Die kan net aan dat ene pandje betalen. Dus wedden ze voor bijna 100% op één paard. Ik weet, na tientallen jaren in het vastgoed, dat investeren eigenlijk maar één regel kent: spreiden.

Kun je maar één pandje betalen? Of moet je daar zelfs voor bijlenen? Koop ’m dan alsjeblieft niet. En spreid je geld liever in andere, kleinere investeringen.

Frits Panhuyzen is directeur bij SynVest in Amsterdam.