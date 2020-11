Historisch herstel na eerste lockdown

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. „Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens.” Het herstel is het derde kwartaal was beter dan sommige economen hadden voorzien.

Het CBS maakt meteen een nuancerende opmerking bij deze extreem goede cijfers over die maanden: „De groei in het derde kwartaal weegt echter niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen.” In het eerste kwartaal kromp de economie al door de coronacrisis en in het tweede kwartaal kwam de grote klap: een krimp van 8,5%.

Onzekerheid

„De Nederlandse economie is duidelijk hersteld in het derde kwartaal. En dat geldt ook voor de arbeidsmarkt”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „Maar we zijn nog lang niet terug op het oude niveau. En tijdens de huidige tweede lockdown is er nog veel onzekerheid over de economie.”

In een crisis kijken economen meestal naar de groei van de economie ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo kun je snel achterhalen of de economie alweer herstelt. Als je de prestaties van de Nederlandse economie vergelijkt met vorig jaar, dan zit die nog steeds diep in de min. In de eerste drie kwartalen kromp de Nederlandse economie opgeteld met 3% vergeleken met eind 2019, zo rekent het CBS voor.

Tweede golf

Veel economen hebben hun prognose voor 2020 en 2021 verlaagd toen de tweede coronagolf kwam. ABN Amro rekent bijvoorbeeld op een krimp van 5,6% dit jaar en een groei met 2,1% volgend jaar. Dat zou betekenen dat de schade van de coronacrisis voorlopig nog niet goedgemaakt is. Het groeicijfer van vrijdag laat zien dat de economie wel heel sterk weer opleeft zodra het virus luwt en de beperkende maatregelen niet meer gelden.

De consument gaf in het derde kwartaal 9,4% meer uit dan in het tweede kwartaal. Ook de import en export trok weer flink aan, met respectievelijk 6,8% en 8,6%.

Investeringsimpuls

Ook de investeringen namen dat kwartaal toe. Juist over de investeringsbereidheid van bedrijven zijn grote zorgen. Uit de conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat ondernemers nog somber zijn over 2021 en minder denken te gaan investeren. In de Tweede Kamer is er een meerderheid voor het voorstel van het kabinet om bedrijven twee jaar lang een investeringssubsidie van in totaal €4 miljard te geven. Die is omstreden, omdat zeer onzeker is of die wel effectief zal zijn.

Vooralsnog raakt de coronacrisis de Nederlandse economie iets minder hard dan de meeste landen om ons heen, zo concludeert het CBS. Terwijl onze economie met 3% kromp vergeleken met eind 2019, was de krimp van de hele Europese economie 4%.

De Nederlandse economie presteert verhoudingsgewijs zelfs iets beter dan die van Zweden. Die was in het derde kwartaal 5% kleiner dan eind 2019. België staat op -5,7%, Duitsland op -4,2% en het Verenigd Koninkrijk zelfs op -9,7%.

Stuiteren

ABN-econoom Nora Neuteboom wijst erop dat Nederland in het derde kwartaal ’een achterblijver’ is. Dat komt omdat onze krimp in het tweede kwartaal kleiner was en dan veren we ook iets minder hard terug.

„We zijn in een bounce-economie terechtgekomen”, aldus Neuteboom. De economie stuitert op neer en beweegt mee met de coronagolven en de lockdowns. „Dit is gewoon niet te vergelijken met een ‘normale’ crisis die zich langzaam over de kwartalen heen beweegt.”

Dat de crisis Nederland verhoudingsgewijs iets minder hard raakt over het gehele jaar bezien, is volgens Neuteoom deels te danken aan het kabinetsbeleid. „Het beleid van Rutte, waarbij met minimale lockdown-middelen een maxinaal resultaat wordt bereikt, werpt z’n vruchten af”, aldus de ABN-econoom. „Daarnaast was Nederland goed voorbereid op een schok zoals deze coronacrisis door zijn goede digitale infrastructuur.” Ook hebben de steunpakketten ’geholpen om bedrijven omhoog te houden en werkloosheid te voorkomen’.

Vertrouwen

Ondanks het extreem goede cijfer over het voorbije kwartaal is CBS-econoom Van Mulligen nog voorzichtig. „Het producentenvertrouwen is in oktober weer iets gedaald. En het consumentenvertrouwen is de hele crisis al laag gebleven. Er is nog veel onzekerheid, zeker nu we nog in de tweede lockdown zitten.”