Internetten bij KPN bijna €2 euro duurder

Dat meldt het telecombedrijf maandag. KPN is van mening dat de prijsverhoging alleszins redelijk is, gekeken naar de huidige inflatiecijfers. Hoewel die voor een groot deel veroorzaakt worden door stijgende energiekosten, is er volgens KPN nog een andere belangrijke factor waardoor de kosten van KPN stijgen.

„In de nieuwe CAO zijn de personeelskosten met 4% gestegen”, aldus woordvoerder Gerd de Smyter. „Als je dat optelt bij de hogere energieprijzen is de prijsverhoging die we doorvoeren beperkt. In oktober mogen we de prijzen trouwens wettelijk gezien nog verhogen, maar dat doen we niet. De prijs van Digitenne en de beltarieven blijven overigens gelijk.”

KPN zegt verder dat de kwaliteit van het netwerk nog belangrijker is geworden. Door thuiswerken en streamen nam het gebruik van de diensten van de telecomreus flink toe. Het dataverbruik stijgt met 15-20% per jaar. Wanneer de ene telecomboer de tarieven verhoogt, volgen niet zelden ook andere providers. „Het is nog afwachten hoe andere providers reageren. De vraag is of KPN hiermee een trend zet, of dat andere providers wel voor tariefsverhoging kiezen die dichter bij de inflatie zit”, aldus dienstenvergelijker Pricewise.