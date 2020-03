Waarom heet het ’quarantaine’?

Quarantaine is de korte aanduiding voor de tijdelijke afzondering waaraan mensen of dieren die uit een gebied komen waar een besmettelijke ziekte heerst, zich al of niet vrijwillig onderwerpen. Dit met het doel te voorkomen dat de aandoening zich verspreidt.

Volgens taalwaakhond Onze Taal ligt de oorsprong van het woord quarantaine in Italië, dat door zijn lange kustlijn vaak de Europese toegangspoort is geweest voor epidemieën, zoals nu voor het coronavirus en in 1350 voor de pest. Met de tientallen miljoenen pestdoden in het achterhoofd, werden sindsdien schepen die havensteden in ’de laars’ aandeden na een verre reis veertig dagen in isolatie gehouden in de haven, om eventuele besmettingen te voorkomen.

’Veertig’ is in het Italiaans quaranta en de isolatieperiode van veertig dagen ging quarantene, van quaranta tenere, ’veertig (vast)houden’, heten. In het Frans werd het begrip als quarantaine overgenomen. De Fransen herkenden uiteraard hun woord voor ’veertig’ quarante in de uitdrukking.

De Nederlanders namen het woord zonder het te vertalen als ’veertigdagentijd’ klakkeloos over. Net zoals ze nu met Engelse woorden doen. Het wordt tijd dat we in plaats van quarantaine ’veertigdagentijd’, ’veertigdagen’ of gewoon ’afzondering’ gaan gebruiken