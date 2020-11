Column: is onze verslaving aan de VS terecht?

Tijd voor een Amerika-detox, zegt columnist Danielle Braun. Ⓒ FOTO AFP

Net als in veel huizen in Nederland, was ons gezin in de ban van de Amerikaanse verkiezingen. Nachtelijk doorhalen, continue check van staten en staatjes, Trump-grappen en een licht neurotische angst. We gedragen ons als junkies, die net hebben gehoord dat hun favoriete dealer naar de Bahama’s is vertrokken.