Multiculturele toppers als voorbeelden

Eén van de winnaars is Ramon Arnhem, een van de weinige gekleurde politiecommissarissen die eindverantwoordelijke is. ,,Durf te dromen”, zegt deze baas van 800 politieagenten in het IJsselland. ,,Maar durf net zo groot te falen”.

Dames-toppers Jayani Masthoff (l.), ondernemer van Goudvisie (personal coaching) en van Gouden Gasten (werving en selectie), Nasima el Bachiri-Oumar (m.), eigenaar van meerdere bedrijven, en Yuwong Chou, directielid ADC Nederland (grafisch bedrijf). Ⓒ Foto Ilsoo van Dijk

De Chinese onderneemster Yuwong Chou verruilde het Chinese restaurant van haar ouders voor een kantoorbaan. Nu is ze directielid en mede-eigenaar van drukwerkbedrijf ADC, met 125 medewerkers. Zij zegt: ,,Geniet van het leven. Laat elke dag lonend zijn.”

Finalisten Vijai Hoeblal (l.), directeur Energie Data Services Nederland (netwerk-beheerder) met Vanessa Liem (m.), partner en mede-oprichter Van Doorne (juristen). Ⓒ Foto Ilsoo van Dijk

Minder dan twee procent van de leidinggevenden komt volgens Global People van niet-westerse minderheden. ,,Ondertussen blijkt dat de succesvolste bedrijven diversiteit en inclusiviteit op waarde schatten”, zegt Global People-oprichter Melvin Tjoe Nij. ,,Het is menselijk en het levert te veel op om links te laten liggen.”