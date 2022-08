Opstand bij KLM-Cityhopper om hoge werkdruk

Binnenland

Reizigersdrama op het spoor in grote delen van de Randstad door staking NS-personeel

De effecten van de staking van NS-personeel in Zuid-Holland zijn vrijdag voelbaar in de hele Randstad, en ook wat plekken daarbuiten. Dat zegt een woordvoerder van de NS. Volgens hem is het niet zo dat het treinverkeer in de hele Randstad platligt.