Orde Belastingadviseurs is ’teleurgesteld’ in Vijlbrief

Waarom? Het rendement waarover je belasting betaalt, valt eigenlijk altijd lager uit dan de fiscus begroot, waardoor je meer belasting betaalt dan wettelijk toegestaan. Sterker nog, je betaalt soms meer belasting over je vermogen dan je daadwerkelijk aan rente ontvangt.

Tien jaar

De NOB is dan ook niet blij met de opmerking van staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) in de Tweede Kamer eind juni over de belastingen. Er werd toen gezegd dat het nog zo’n tien jaar gaat duren voordat de heffing in box 3 wordt gebaseerd op daadwerkelijk behaalde rendementen.

De NOB vindt dat „een teleurstellende situatie.” In plaats daarvan wil de organisatie dat het vermogen in box 3 nu al wordt belast op basis van daadwerkelijk behaald rendement.

Gedoe

Volgens hen legt de regeling zoals het er nu is onnodig veel druk op de belastingdienst, en zorgt het ook voor veel gedoe voor vermogende mensen. De orde merkt op dat dit nu al gewoon mogelijk zou moeten zijn, en dat het geen jaren meer zou moeten duren voordat er een aanpassing wordt gedaan.

Er zijn intussen al meerdere rechtszaken over de box 3-belasting geweest.