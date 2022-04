Forse prijsstijgingen stuwen omzet Unilever

De onderliggende omzetgroei ging in de eerste drie maanden van 2022 met 7,3% omhoog. In doorsnee werd op een plus van 4,3% gerekend.

De verkoopprijzen werden verder verhoogd om zo de sterk gestegen grondstofkosten door de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden. Unilever denkt dat de kosten voor grondstoffen en materialen in de tweede helft van dit jaar hoger zullen uitvallen dan eerder geraamd.

"Lagere verkoop tegen hogere prijzen"

Dit vindt DFT-verslaggever Pascal Kuipers

„De sterkere omzetgroei dan de 5,7% die Unilever in dezelfde periode vorig jaar realiseerde, gebeurt ook nog eens bij een licht dalend volume. In het eerste kwartaal van 2022 verkocht het levensmiddelen- en consumentengoederenconcern 1% minder producten, terwijl het vorig jaar nog een volumegroei van 4,7% in het eerste kwartaal realiseerde. Kortom: minder verkochte aantallen artikelen tegen een hogere prijs in het eerste kwartaal. Dat is een behoorlijk contrast met een jaar eerder toen Unilever meer verkopen realiseerde, en het de prijsstijging binnen de perken wist te houden.”

Volg Pascal Kuipers op Twitter.

De totale omzet ging met bijna 12% omhoog naar 13,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij profiteerde het bedrijf ook van gunstige wisselkoerseffecten.

Voor de eerste helft van dit jaar verwacht Unilever dat de kosten 2,1 miljard euro hoger zullen zijn. Voor de tweede jaarhelft rekent het concern nu op een extra kostenpost van 2,7 miljard euro. Begin dit jaar werd hier nog een bedrag van 1,5 miljard euro aan hogere uitgaven voorspeld. Unilever waarschuwt dat de hogere kosten de winstgevendheid onder druk zullen zetten.

Ook Unilever ontkomt er niet aan, om deze in haar prijzen door te berekenen. CEO Alan Jope verwijst naar de stijgende kosten voor energie en grondstoffen, en de crisis in Oekraïne die dit nog verder versterkt.

Volgens de bestuursvoorzitter zorgt deze ongekende inflatie er niet voor dat Unilever afwijkt van haar koers die erop is gericht om te investeren in grote merkproposities als Magnum en Knorr in voedingsmiddelen en Dove, Pond’s en Lux in cosmetica. Daarbinnen is Unilever erop gericht om verdere waarde te creëren in specifieke deelcategorieën als functionele voeding en exclusieve schoonheidsproducten.