Britse toezichthouder: onderzoek naar dominantie Apple en Google

LONDEN (ANP)

De mededingingswaakhond neemt daarvoor het besturingssysteem iOS van Apple en Android van Google onder de loep, net als de App Store en Play Store en de web browsers Safari en Chrome.

Er wordt gekeken of de controle van de twee bedrijven over deze zogenoemde ’mobiele ecosystemen’ de concurrentie ondermijnt. De CMA is bezorgd dat bijvoorbeeld innovatie wordt verminderd en dat consumenten meer moeten betalen voor mobiele apparaten, apps en andere diensten.

Markmacht

In de studie van maximaal twaalf maanden zal ook worden gekeken naar de marktmacht van Apple en Google op de ontwikkelaars van apps, aldus de CMA.

Er lopen ook al andere afzonderlijke onderzoeken van de kartelwaakhond tegen de twee Amerikaanse bedrijven. „Ons werk rond big tech heeft al enkele zorgwekkende trends blootgelegd en we weten dat consumenten en bedrijven schade kunnen oplopen als daar niet tegen wordt opgetreden”, zei CMA-directeur Andrea Coscelli.