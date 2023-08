Curator VanMoof: nog geen exclusieve gesprekken met één partij

Curator Jan Padberg zegt dat er met meerdere overnamekandidaten wordt gesproken. Maar voordat de onderhandelingen de laatste beslissende fase in kunnen gaan, is het nodig dat de grootste schuldeiser, de financier en pandbaas van VanMoof, dezelfde oplossingsrichting voor ogen heeft als een mogelijke koper. „Laat ik het zo zeggen, we zitten nog niet allemaal op dezelfde pagina. Het is een zware bevalling.”

Woensdag kondigde de Turkse aanbieder van deelvervoer BinBin aan dat het VanMoof wil overnemen. De onderneming had naar eigen zeggen ook al een bod gedaan. „Wij zijn bekend met die partij, maar we hebben geen bod van ze ontvangen”, stelt Padberg, die ook Brian Mogensen aanhaalt.

Die Deense ondernemer liet eerder ook aan media weten interesse te hebben, maar Mogensen meldde zich pas later bij de curatoren en haakte vervolgens snel af.

De curator noemt het bijzonder dat er zoveel „freeriders” zijn die wel aandacht zoeken, maar later niet serieus geïnteresseerd zijn. „Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.” Persbureau Reuters meldde op basis van een ingewijde dat ook Lavoie, het e-scootermerk van McLaren, in de race zou zijn voor een overname van VanMoof. Die naam wil Padberg bevestigen noch ontkennen.

Intussen bevindt het doorstartproces zich volgens de curator „zwaar in de blessuretijd.” Uitkeringsinstantie UWV betaalt nog maar tot en met 30 augustus de salarissen door van de driehonderd tot vierhonderd medewerkers. Voor die tijd moet er eigenlijk een deal zijn. „Het zal nog wel even spannend worden of we het gaan halen, maar ik blijf positief”, aldus Padberg.

VanMoof werd dik een maand geleden failliet verklaard. Het bedrijf kwam in problemen doordat er grote investeringen nodig waren. De schuldenlast ten tijde van het bankroet bedroeg bijna 144 miljoen euro. Padberg vreest dat veel schuldeisers hun geld niet meer terug zien. Voor consumenten die bijvoorbeeld al een aanbetaling voor een fiets hadden gedaan en dat geld nu kwijt zijn, zou de mogelijke koper nog wel uitkomst kunnen bieden. Padberg schat in dat een overnemende partij graag met een charmeoffensief richting klanten zal willen komen.