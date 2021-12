Boeren: stikstofdoelen onhaalbaar en onbetaalbaar

De verdubbeling van de stikstofreductie van 26% naar 50% in 2030 is niet uit te voeren, aldus de boerenorganisatie, die eerder zelf inzette op een reductie van 40% in 2030. „De lat voor stikstofreductie wordt onhaalbaar hoog gelegd”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. „Samen met de bouw, natuur en andere economische sectoren kunnen we tegen een extra budget van €15,3 miljard tot een reductie van 40% komen.”

LTO mist een duidelijke doorrekening van het coalitieakkoord en wil weten wat het betekent voor boer en tuinder. Is er wel een duurzaam verdienmodel, kan een familiebedrijf hiervan leven en kunnen de hoge investeringen wel worden gefinancierd?, vraagt de landbouworganisatie zich af. Van der Tak: „De politiek lijkt in haar hoge ambities onvoldoende rekining te houden met deze zeer reële vragen. De transitie slaagt alleen als de ondernemer er brood in ziet.”

Wel is LTO blij dat er geen verplichte uitkoopregeling in het akkoord staat er er niet meer wordt gesproken over halvering van de veestapel.

Ⓒ ANP/HH

Positief over het coalitieakkoord is zijn de handelaren en telers van groente en fruit. Zij zijn blij dat er wordt onderzocht of het btw-tarief op groente en fruit naar nul kan. Nu wordt er nog 9% btw geheven op groente en fruit.

„Wij pleiten al langer voor een 0%-tarief en de Europese ministers van Financiën hebben dat onlangs ook mogelijk gemaakt”, zegt belangenbehartiger Driekus van de Ven, belangenbehartiger van GroentenFruit Huis, de organisatie van groente- en fruithandelaren en telersverenigingen. „Wij zien die maatregel alleen liever vandaag dan morgen ingevoerd worden. Het kabinet streeft naar een gezonde generatie in 2040 en wij willen daarin graag de gids zijn.”