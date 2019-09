'Vrijwel vlak begin voor Damrak'

De Amerikaanse koepel van centrale banken haalde een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af. De beleidsmakers waren echter verdeeld over het toekomstige rentebeleid. Verder hintte voorzitter Jerome Powell erop dat de Fed zijn balans bij een volgende vergadering kan vergroten. Voor de Amerikaanse president Donald Trump is de renteverlaging niet voldoende. Hij zou het liefst een veel lagere rente zien om de economie verder aan te wakkeren.

De Japanse centrale bank liet zijn monetaire beleid ongewijzigd. Het belangrijkste rentetarief in Japan blijft min 0,1 procent en de omvang van het opkoopprogramma blijft onveranderd. De Bank of Japan hintte wel op mogelijke stappen in oktober, mede vanwege zorgen over de effecten van de afkoelende wereldeconomie voor de Japanse economie.

Saudi-Arabië

Saudi-Arabië heeft restanten getoond van raketten en drones die gebruikt zouden zijn bij de aanval afgelopen weekeinde op de olie-industrie in het land. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie is de aanval "ontegenzeggelijk gesponsord door Iran". De beschieting van de olie-installaties is opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens de Saudische autoriteiten is de aanval niet vanuit dat zuidelijke buurland uitgevoerd.

Aan het overnamefront kondigde chemicaliëndistributeur IMCD aan de Indiase branchegenoot Monachem te kopen. Een overnameprijs werd niet bekendgemaakt. Monachem richt zich vooral op de plasticindustrie en heeft een jaaromzet van omgerekend ruim 10 miljoen euro.

Hoger slot

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 576,69 punten en de MidKap steeg eveneens 0,3 procent, tot 837,62 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,1 procent, Londen daalde 0,1 procent. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.147,08 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel vlak en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in.

De euro was 1,1041 dollar waard, tegen 1,1063 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 58,34 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent op 63,76 dollar per vat.