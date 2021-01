Barsten in gouden werkgeversimago Shell

Shell was als werkgever decennialang een instituut in Nederland. Carrières voor het leven, met goudgerande arbeidsvoorwaarden. De Shell-werknemer had geen hart, maar een schelp in de borstkas, heette het. Shell blijft scoren op lijstjes met populairste werkgevers van Nederland, maar er komen ook meer en meer barsten in dat bastion, nu duizenden banen op de tocht staan.