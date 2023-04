Winst Amazon valt veel hoger uit dan verwacht, rem op groei cloud

Zijn clouddivisie AWS bleef de groeimotor. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 16% tot $21,4 miljard, iets meer dan de voorspelde $21 miljard. Daaruit blijkt dat AWS amper last heeft van de economische groeivertraging, die uit de vanmiddag gepresenteerde cijfers uit de VS bleek. De economie groeide in het eerste kwartaal met slechts 1,1% tegen 2,6% in de laatste drie maanden van vorig jaar.

De sterke verbetering van de winstgevendheid bij Amazon is ook te danken aan de stevige kostenbesparende maatregelen die het management in de afgelopen maanden heeft genomen vanwege de economische onzekerheid. Het gaat onder meer om de sluiting van onrendabele activiteiten en de reductie van het personeelsbestand. Na begin dit jaar al 18.000 banen te hebben geschrapt, kondigde Amazon ruim een maand geleden aan nog eens 9000 werknemers de laan uit te sturen. Overigens is dit procentueel bezien bescheiden, gelet op de ruim 1,5 miljoen mensen die eind 2022 bij het bedrijf werkten.